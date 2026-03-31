Sac Finnair lancia il nuovo collegamento Catania-Helsinki

Finnair ha avviato un nuovo collegamento tra Catania e Helsinki, operato in collaborazione con la Sac, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. La rotta collega direttamente la città siciliana alla capitale finlandese, inaugurando un servizio che sarà operativo a partire da oggi. La compagnia aerea finlandese e l’aeroporto di Catania confermano così l’attivazione di questa nuova tratta.

Il collegamento sarà operato con velivoli Airbus A320 o A321 garantendo un'esperienza di viaggio confortevole e su misura Finnair, la compagnia aerea della Finlandia, e la SAC, Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso celebrano oggi l’avvio della nuova rotta che collegherà Catania alla capitale della Finlandia, Helsinki. Il volo, disponibile da oggi 31 marzo 2026 resterà operativo per tutta la stagione estiva fino alla fine di ottobre, offrendo tre frequenze settimanali. Il collegamento sarà operato con velivoli Airbus A320 o A321 garantendo un'esperienza di viaggio confortevole e su misura. “Siamo lieti di introdurre la nuova rotta tra Catania e Helsinki, unendo idealmente il cuore del Mediterraneo alla capitale finlandese. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Maltempo, Torrisi (Sac): "L'aeroporto di Catania non si è fermato"“Negli ultimi tre giorni il nostro territorio è stato colpito da un’ondata di maltempo di eccezionale intensità. Leggi anche: Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, M5Stelle all’attacco: “No al collegamento con Catania” Una raccolta di contenuti su Sac Finnair lancia il nuovo... Finnair lancia il nuovo collegamento Catania-HelsinkiCatania, 31 marzo 2026 – Finnair, la compagnia aerea della Finlandia, e la SAC, Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso celebrano oggi l'avvio ... radiortm.it La Sicilia più vicina alla Finlandia: nuovo collegamento internazionale con FinnairParte oggi il nuovo collegamento diretto tra Catania e Helsinki, operato da Finnair in collaborazione con SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. La nuova rotta sarà attiva per ... blogsicilia.it