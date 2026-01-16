Il gossip continua su Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone | Hanno passato la notte insieme

Recenti indiscrezioni indicano che Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono stati visti insieme in provincia di Brescia, alimentando così i rumor su un loro possibile legame. L’attrice ha scelto di non commentare, mentre l’ex motociclista ha lasciato alcune suggestive tracce sui social. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla natura della loro relazione.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono stati immortalati insieme, qualche giorno fa, in Franciacorta durante un weekend romantico L’attrice ha scelto di tacere, mentre Iannone ha optato per alimentare i pettegolezzi, commentando l’ultimo post Instagram di Rocio con una frase sibillina. Morales ha partecipato a una serata al Teatro dell’Opera di Roma e sulla sua pagina social ha condiviso alcuni scatti dell’evento. “La Bohème ricorda che l’amore, come l’arte, è fragile, intenso e indimenticabile. Davvero bellissimo ed emozionante! “, ha scritto Rocio nel suo post e subito sotto, tra i primissimi commenti, Andrea Iannone ha commentato: “ Yo soy por el flamenco ” (Sono per il flamenco, ndr). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Fuga romantica per Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales | lo scoop gossip del settimanale Chi Sarebbe naufragata la relazione con Elodie dopo tre anni; Andrea Iannone volta pagina? Le foto con Rocío Muñoz Morales dopo la crisi con Elodie.

