Cultura sociale e produttività | torna Umane Connessioni

Torna Umane Connessioni, la rassegna dedicata a temi di cultura, società e produttività. All’ex convento dell’Annunciata, venerdì 23 gennaio, si apre la quarta edizione intitolata “Abitare l’umano”, con l’intervento di Mario Calabresi. Un’occasione per riflettere su aspetti fondamentali della nostra quotidianità, attraverso incontri e approfondimenti che favoriscono il dialogo e la comprensione.

All'ex convento dell'Annunciata riparte da Mario Calabresi, venerdì 23 gennaio, la rassegna Umane Connessioni, che per la sua quarta edizione ha scelto come titolo "Abitare l'umano". La manifestazione si dipana attraverso un percorso che, da gennaio a dicembre 2026, trasformerà la città in uno spazio di riflessione corale, coinvolgendo voci autorevoli della cultura, del sociale e del mondo produttivo per rimettere al centro la qualità dei legami interpersonali. "In un'epoca dominata da relazioni mediate e solitudini virtuali, sentiamo l'urgenza di riscoprire la centralità dell'incontro – ha detto a proposito il vicesindaco e assessore alla Cultura, Beatrice Poggi -.

