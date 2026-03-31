Rifiuti indifferenziati dal 7 aprile cambiano le regole

Dal 7 aprile ad Arconate entrerà in vigore una nuova modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati, regolamentata tramite una tariffa puntuale. La comunicazione è stata ufficializzata dagli enti locali, che hanno avviato le procedure per la modifica del sistema di gestione dei rifiuti. Il cambio delle regole prevede l'applicazione di nuove modalità di conferimento e di tariffazione per i cittadini.

Anche ad Arconate è partito il conto alla rovescia che condurrà il 7 aprile al decollo del sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati regolato attraverso la tariffa puntuale. Sono questi gli ultimi giorni per ritirare i nuovi sacchi grigi con il microchip - univoco per ogni utente - che andranno utilizzati per esporre i rifiuti indifferenziati. La distribuzione del kit aveva preso il via lunedì 2 marzo allo sportello comunale di via Roma, sino a ora presidiato dagli operatori di Aemme Linea Ambiente: da domani lo sportello di via Roma tornerà a essere gestito dal personale comunale e sarà aperto al pubblico il mercoledì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti indifferenziati, dal 7 aprile cambiano le regole Articoli correlati Leggi anche: Focus sulle pensioni. Come cambiano le regole per uscire dal lavoro Ricette Mediche, dal 1° febbraio cambiano le scadenze nel Lazio: quanto dureranno con le nuove regoleDall'1° febbraio 2026 le prescrizioni per visite ed esami diagnostici nel Lazio non varranno più fino a 180 giorni, ma cambieranno in base alla... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Rifiuti indifferenziati, dal 7 aprile cambiano le regole; Rifiuti, la differenziata resta al palo: raccolte 15mila tonnellate in meno; Santa Maria della Versa, dal 7 aprile partirà la raccolta con i cassonetti intelligenti; Raccolta rifiuti elettrici, Monza e Brianza sopra la media nazionale. Dal 7 aprile partirà la raccolta con i cassonetti intelligentiL'amministrazione comunale informa la cittadinanza che i nuovi cassonetti intelligenti saranno attivi a partire dal 7 aprile e potranno essere utilizzati esclusivamente tramite le tessere distribuite ... laprovinciapavese.gelocal.it Mentre aumentano i rifiuti indifferenziati e si allontanano gli obiettivi europei sull’economia circolare, la Regione punta sull’ampliamento del Gerbido: una quarta linea già considerata insufficiente e il rischio concreto di una quinta, tra dubbi ambientali, costi e a - facebook.com facebook