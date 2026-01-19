La legge di bilancio 2026 introduce modifiche alle norme per l'accesso alla pensione, rendendo più stringenti i requisiti per l'uscita dal lavoro. Queste novità riguardano le modalità e i tempi di accesso al trattamento previdenziale, influenzando le scelte dei lavoratori e la pianificazione futura. È importante conoscere i nuovi criteri per capire come si evolvono le opportunità di pensionamento nel contesto attuale.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Andare in pensione diventa più difficile. La legge di bilancio 2026 interviene sulle regole di accesso al trattamento previdenziale. Per quanto riguarda l’ età pensionabile, si conferma l’addio a quota 103 per uomini e donne (62 anni di età e 41 di contributi). Dal 2027 l’età pensionabile aumenterà di un mese e altri due si sommeranno dal 2028: quindi per accedere alla pensione di vecchiaia dal 2027 saranno necessari 67 anni e un mese di età, dal 2028 serviranno 67 anni e tre mesi. Invece per accedere alla pensione anticipata si passa dagli attuali 42 anni e 10 mesi di contributi, indipendentemente dall’età, a 42 anni e 11 mesi nel 2027 e 43 anni e un mese nel 2028. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Focus sulle pensioni. Come cambiano le regole per uscire dal lavoro

Pensioni, cambiano le regole: stretta sulle finestre e le lauree. E dal 2035 bisognerà attendere 6 mesi l'assegno

Il governo Meloni introduce nuove misure sulle pensioni, con restrizioni sulle finestre temporali e requisiti legati alle lauree. Dal 2035 sarà necessario attendere sei mesi prima di ricevere l'assegno. Queste modifiche rappresentano un giro di vite sulle possibilità di pensionamento anticipato, segnando un cambiamento nelle politiche previdenziali italiane.

Pensioni anticipate, doppia stretta: cambiano le regole sulle finestre e le lauree. In futuro serviranno 6 mesi l'assegno. Novità sul Tfr

Nuove restrizioni sulle pensioni anticipate: le regole sulle finestre si inaspriscono e il riscatto delle lauree sarà più penalizzante. In arrivo un aumento dei tempi di attesa di sei mesi per ricevere l'assegno, con modifiche che coinvolgono anche il trattamento di fine rapporto (TFR). La doppia stretta mira a riformare le modalità di accesso alle pensioni anticipate e i criteri di riscatto delle lauree.

