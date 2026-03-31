riccione terme apre la stagione termale in anticipo benessere termale per i ponti di pasqua e di primavera

Riccione Terme ha deciso di anticipare l’apertura della propria stagione termale, fissandola per lunedì 30 marzo. La struttura sarà quindi disponibile per residenti e turisti già dal primo giorno di aprile, offrendo trattamenti termali dedicati alla salute e al benessere. Questa scelta permette di usufruire dei servizi termali per un periodo più esteso rispetto alle stagioni precedenti.

Riccione Terme annuncia l’apertura della Stagione Termale che si terrà già da lunedì 30 marzo. Residenti e turisti potranno godere dei trattamenti termali per la salute e il benessere in anticipo e più a lungo rispetto alle precedenti stagioni. Riccione Terme promuove la cultura della prevenzione e la cura della salute Per far sì che tutti possano scoprire e approfittare degli innumerevoli benefici e virtù delle sue acque sulfuree salso bromo iodiche e magnesiache, uniche sulla costa romagnola, il Centro propone per il periodo di Aprile e Maggio imperdibili promozioni a partire dalle cure per la salute del respiro, alle cure termali otorinolaringoiatriche, dai fanghi e bagni termali per l’apparato muscolo-scheletrico, dalle cure dermatologiche, alle cure per la salute della circolazione delle gambe. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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