Ricatto a una ragazza dopo le foto intime per farsi pagare i danni all’automobile | condannato un 46enne

Un uomo di 46 anni di Falconara è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione al termine di un procedimento giudiziario. La giudice ha modificato il reato contestato, passando da tentata estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato per detenzione e diffusione di materiale. La sentenza è stata pronunciata ieri presso il tribunale di Ancona.

I due si erano conosciuti a una festa in spiaggia. Al ritorno a casa lei guidava la vettura e hanno avuto un incidente ANCONA - Si è chiuso ieri con una condanna a 1 anno e 8 mesi il processo a un 46enne di Falconara. La giudice Ludovica Monachesi ha riqualificato la tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, confermando la responsabilità per detenzione e diffusione di materiale pornografico (revenge porn). Difeso da Marco Flavio Torelli, l’uomo era finito a giudizio per fatti tra settembre e novembre 2022. Aveva conosciuto una studentessa 25enne in uno stabilimento balneare di Falconara. Dopo una serata alcolica la ragazza si era spogliata e lui le aveva scattato foto intime. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Ricatto a una ragazza dopo le foto intime per farsi pagare i danni all’automobile: condannato un 46enne Articoli correlati "Mandami altre foto o diffondo il video": condannato per tentato ricatto sessualeLa morte di Valentino, il lutto di De Martino, la casa di Corona, le voci su Elodie e gli altri gossip da leggere nel weekend Liste d'attesa, è... Torino, gioielliere Mario Roggero condannato in Appello a 14 anni dovrà pagare €780mila di danni, nel 2021 sparò a 3 rapinatoriLa decisione del tribunale condanna un commerciante che ha reagito sotto shock dopo un’irruzione armata in casa propria e nel proprio lavoro A Torino... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento La forza di una donna, anticipazioni 23 marzo 2026: il ricatto di Cem si fa sempre più spietato; Ravenna, il ricatto a luci rosse dopo essersi conosciuti in chat: Ora devi darmi 2.000 euro. Lui prima paga e dopo denuncia; Ricatto hot, 35enne patteggia per estorsione; Tagliati o racconto i tuoi segreti: il ricatto choc del 13enne che ha accoltellato la prof. Dalla relazione extraconiugale al ricatto: una 35enne chiedeva soldi minacciando di rivelare tutto alla moglie e diffondere immagini intime. Arrestata dai Carabinieri durante la consegna di 2mila euro a Castelletto Ticino - facebook.com facebook Teheran punta sul ricatto di Hormuz e pretende di trattare con Vance. Di @Micol_Fla x.com