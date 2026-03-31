Rai accordo storico con Disney | cosa cambierà

La Rai e Disney hanno firmato un accordo che permette alla Rai di rendere disponibili alcuni contenuti sulla propria piattaforma. La collaborazione riguarda specifici titoli e contenuti selezionati, con l’obiettivo di ampliare l’offerta audiovisiva offerta dagli operatori televisivi. La notizia è stata pubblicata dal sito Il Difforme e riguarda un'intesa che coinvolge direttamente entrambe le parti.

E' stato siglato un accordo tra Rai e Disney per far sì che alcuni contenuti siano usufruibili anche nella piattaforma del broadcaster Oggi un incontro importante al MAXXI traRai e Disney: un accordo strategico che segna un’evoluzione per il servizio pubblico che mira a crescere e a ringiovanire il target. Infatti l’idea è quella di rendere fruibili sulla piattaforma Disney+ alcuni contenuti Rai (che già sono reperibili su Rai Play). Un modo per approcciarsi in maniera nuova al target e soprattutto per rinnovarsi. Trionfante l’amministratore delegatoGiampaolo Rossiche annuncia così l’accordo storico:“Un accordo strategico che guarda al futuro della distribuzione dei contenuti e all’evoluzione del servizio pubblico”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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