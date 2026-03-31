Qvc Italia debutta nuova categoria pet care con uno show su amici a quattro zampe

Qvc Italia ha annunciato il lancio di una nuova categoria dedicata al pet care, accompagnata dalla trasmissione di uno show specifico dedicato agli animali domestici. La presentazione è avvenuta oggi, con l’obiettivo di ampliare l’offerta rivolta ai clienti interessati a prodotti e servizi per i loro amici a quattro zampe. La piattaforma è accessibile attraverso vari canali di vendita, tra cui la televisione e il web.

Roma, 30 mar. (AdnkronosLabitalia) - Qvc Italia, il retailer multipiattaforma disponibile su qvc.it, in Tv al canale 32, su app, in streaming su Qvc+ e su TikTok Shop, arricchisce la propria offerta con una selezione di prodotti dedicati alla salute, all'igiene e al benessere quotidiano degli animali domestici. Per valorizzare al meglio questa nuova categoria di prodotti, a venerdì alterni alle ore 20 va in onda il nuovo tv show 'Vita a 4 zampe', pensato per il benessere degli amici a quattro zampe. Protagonisti di questo nuovo appuntamento in palinsesto, insieme alla presenter, saranno Asya, l'expert della trasmissione, addestratrice cinofila, e Perseo, il suo inseparabile cane boxer. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Qvc Italia, debutta nuova categoria pet care con uno show su amici a quattro zampe Articoli correlati Leggi anche: Qvc Italia, debutta nuova categoria per care con uno show su amici a quattro zampe Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Qvc Italia, debutta nuova categoria pet care con uno show su amici a quattro zampe; Qvc Italia, debutta nuova categoria per care con uno show su amici a quattro zampe; Qvc Italia, debutta nuova categoria per care con uno show su amici a quattro zampe; Qvc Italia, debutta nuova categoria pet care con uno show su amici a quattro zampe. Qvc Italia, debutta nuova categoria per care con uno show su amici a quattro zampe(Adnkronos) – Qvc Italia, il retailer multipiattaforma disponibile su qvc.it, in Tv al canale 32, su app, in streaming su Qvc+ e su TikTok Shop, arricchisce la propria offerta con una selezione di pro ... notizie.it Buongiorno! Abbiamo il set perfetto per la transizione a un prezzo speciale scontato! Visita il sito: disponibile in 5 colori diversi @qvc_italy @cuddlduds codice articolo 147100 Cuddl Duds Completo donna con camicia e pantaloni in maglia a coste € 26,00 facebook