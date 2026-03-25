Durante la seconda serata dei suoi concerti a Milano, la cantante ha dedicato un momento speciale a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo all’età di 91 anni. Sul palco del Forum di Assago, ha ricordato il forte legame con il cantautore genovese, sottolineando che cantare quella canzone in quel momento aveva un significato particolare per lei. La platea ha mostrato grande emozione durante l’omaggio.

I l Forum di Assago si è fermato, avvolto da una grande emozione. Durante la seconda data dei suoi concerti a Milano, Giorgia ha scelto di dedicare un momento speciale a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo a 91 anni. Davanti a migliaia di persone, la cantante ha chiesto un applauso scrosciante per quello che ha definito uno dei più grandi poeti del nostro Paese. «Questa sera ha un significato maggiore», ha confessato l’artista romana, visibilmente commossa prima di intonare le prime note de Il cielo in una stanza. Per lei, interpretare questo capolavoro, rappresenta un atto di gratitudine profonda verso l’uomo che ha saputo raccontare l’amore come nessun altro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Questa sera cantare questa canzone ha un significato maggiore» ha detto al suo pubblico, ricordando il forte legame con il cantautore genovese

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