Quante edicole sono rimaste a Roma? I numeri del declino e la resistenza di chi non chiude

Il calo delle edicole a Roma deriva dalla diminuzione delle vendite di giornali e dalla crisi economica del settore. Negli ultimi dodici mesi, le attività sono diminuite di circa un quinto, secondo i dati dei sindacati. Molti esercenti hanno deciso di chiudere per difficoltà finanziarie, lasciando alcune zone senza punti vendita. La riduzione delle edicole si fa sempre più evidente in quartieri centrali e periferici. La questione rimane aperta e suscita preoccupazioni tra gli operatori.

La crisi nella vendita di quotidiani e periodici, la riduzione dei certificati e le norme del nuovo codice della strada stanno comportando la sparizione delle edicole dalle strade della Capitale Solo nell'ultimo anno, secondo i sindacati, il numero delle attività è calato di un ulteriore 20 per cento. Quante sono quindi le edicole rimaste e dove, a Roma, si registrano le maggiori sofferenze? Per avere contezza del fenomeno occorre far parlare i numeri. L'amministrazione cittadina, a livello centrale, non dispone di un database aggiornato delle edicole presenti sul suolo cittadino.

Chi sono le due vittime rimaste uccise nella valangaDue freerider finlandesi hanno perso la vita ieri pomeriggio sulle Alpi Venoste, in Alto Adige.

Antibiotico resistenza, allarme a Roma e nel Lazio. I numeri aggiornati e il piano della RegioneL’antibiotico resistenza rappresenta un problema crescente a Roma e nel Lazio, con dati che superano in alcuni casi la media nazionale.