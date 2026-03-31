Pronostico Messico-Belgio | storica prima volta

Mercoledì si disputa un’amichevole internazionale tra Messico e Belgio. Questa partita rappresenta il primo confronto tra le due squadre dopo quattro incontri precedenti, tutti terminati con vittorie del Messico. La sfida si svolge in un contesto di interesse crescente, con attenzione alle formazioni e alle modalità di visione dell’evento. Le probabili formazioni e le modalità di trasmissione sono state annunciate dalle rispettive federazioni.

Messico-Belgio è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Nei quattro scontri diretti che ci sono stati nella storia di queste squadre, il Belgio non ha mai battuto il Messico. Due sconfitte – molto lontane negli anni – e due pareggi, gli ultimi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dopo la bella e larga affermazione contro gli USA nell’amichevole della scorsa settimana, il Belgio vuole chiudere questa campagna americana con la seconda vittoria di fila. Il Messico non è una squadra di poco conto, anche se ha pareggiato contro il Portogallo – zero a zero – dimostrando di avere qualche problema in fase offensiva che deve essere tenuto in considerazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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