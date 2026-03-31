Probabili formazioni Juve Genoa le possibili scelte di Spalletti per l’attacco Tutte le novità dalla Continassa

Nella giornata di oggi sono state diffuse le probabili formazioni per la partita tra Juventus e Genoa, con particolare attenzione alle scelte di mister Luciano Spalletti in attacco. Le novità e le possibili combinazioni sono state annunciate dalla sede di allenamento della squadra torinese, offrendo un'idea delle scelte tattiche del tecnico per questa sfida.

Probabili formazioni Juve Genoa, le possibili scelte di mister Luciano Spalletti per l’attacco. Vediamo le ultime novità dalla Continassa. La Juve ritrova il sorriso di Jonathan David, autore di una doppietta su rigore con la propria selezione. Secondo l’analisi di Tuttosport, il centravanti canadese sembra aver ritrovato motivazione e smalto lontano dalle pressioni di Torino, nonostante una lieve contusione alla caviglia che non dovrebbe impedirgli di sfidare la Tunisia. Tuttavia, le ottime notizie dal Nord America potrebbero non bastare per convincere Luciano Spalletti, che durante la sosta ha potuto approfondire la conoscenza dei suoi “nuovi” terminali offensivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Genoa, le possibili scelte di Spalletti per l’attacco. Tutte le novità dalla Continassa Articoli correlati Probabili formazioni Juve Pisa, le ultime novità sulle possibili scelte di Spalletti. Cosa filtra dalla ContinassaSchlager Juve, il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre. Probabili formazioni Inter Juve, le possibili scelte di Spalletti per il derby d’Italia. Le ultime dalla ContinassaVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Genoa, Norton-Cuffy salta la Juventus; Probabili formazioni Serie A, giornata 30: Calhanoglu e Kean titolari, Bastoni non recupera; Juventus-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Sassuolo, le formazioni: Spalletti punta su Perin, torna il falso nueve. Probabili formazioni 31^ giornata Serie A: titolari e ballottaggiProbabili formazioni 31 giornata Serie A - Semaforo verde e occhio al prossimo 31° turno di campionato. Inter chiamata alla ... fantamaster.it In casa #Juve si inizia a pensare in maniera attenta al campionato. La sfida contro il #Genoa si avvicina Vorreste #Milik e #Vlahovic titolari Ditecelo nei commenti facebook Genoa, Sabelli in rampa di lancio. Niente Juve per Norton-Cuffy x.com