Principe Filippo svelate le vere cause della morte dopo cinque anni

A cinque anni dalla scomparsa del Principe Filippo, sono state rese note le cause della sua morte. La famiglia ha comunicato ufficialmente i dettagli relativi alle circostanze che hanno portato alla sua scomparsa, senza ulteriori commenti o motivazioni aggiuntive. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, che specifica le informazioni richieste dai familiari e dalle autorità competenti.

A distanza di un cinque anni dalla scomparsa del Principe Filippo, il Duca che per oltre settant’anni è stato la “roccia” della Regina Elisabetta II, emergono i particolari dei suoi ultimi anni, tenuti riservati per proteggere la privacy della famiglia e quella del consorte della Sovrana, notoriamente poco avvezzo alle mondanità di ogni genere. Sebbene il certificato di morte ufficiale redatto nel 2021 citasse con estrema discrezione la “vecchiaia” come causa del decesso, le nuove e recenti rivelazioni tracciano un ritratto molto diverso del padre di Re Carlo III, evidenziando quanta resistenza abbia manifestato negli ultimi anni della sua vita, che pare siano stati tutt’altro che sereni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Principe Filippo, svelate le vere cause della morte dopo cinque anni Articoli correlati Svelate solo le prime cinque posizioni della classifica dopo la prima serata di SanremoAlla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in... Lutto nel cinema: svelate le cause della morte dell’attoreLa morte improvvisa dell’attore, avvenuta a soli 28 anni, ha scosso profondamente non solo l’industria cinematografica dei film per adulti, ma anche...