Svelate solo le prime cinque posizioni della classifica dopo la prima serata di Sanremo

Carlo Conti ha annunciato le prime cinque posizioni della classifica provvisoria dopo la prima serata di Sanremo 2026, a causa di un'analisi preliminare dei voti. Tra i nomi più in vista ci sono Arisa, Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez con Masini. La lista si basa sui risultati parziali raccolti attraverso il televoto e le giurie, senza indicare ancora la posizione definitiva. La presentazione ha suscitato curiosità tra il pubblico.

Alla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in ordine casuale: Arisa, Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez e Masini. 🔗 Leggi su Fanpage.it La classifica della prima serata di Sanremo 2026Laura Pausini ha portato energia e popolarità alla prima serata di Sanremo 2026, facendo da traino per l’intera manifestazione. Sanremo 2026, la classifica dopo la prima serata del FestivalCarlo Conti ha annunciato la classifica dopo la prima serata di Sanremo 2026, causata dai voti della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Temi più discussi: Come verrà proclamata la canzone vincitrice di Sanremo 2026; Al via il Festival di Sanremo: il programma della prima serata; Sanremo 2026: le pagelle della prima serata; Guida al Festival di Sanremo 2026. HONOR 600 Lite: svelate le prime specifiche del futuro mid-rangeIl nuovo HONOR 600 Lite è in arrivo: un primo benchmark anticipa le specifiche tecniche del dispositivo che andrà ad arricchire la gamma HONOR nei prossimi mesi. hwupgrade.it Svelate le prime immagini di smart #2 nei test di validazioneIl progetto di smart #2 prosegue secondo i piani e il costruttore ha diffuso le prime immagini che ritraggono la city car durante i test di validazione. La première mondiale è confermata per il 2026. ansa.it A questo punto non fateci perdere tempo. Svelate la classifica finale e sapremo se il Napoli ha il i"permesso" di stare nelle prime quattro. AZZURRO 1926 facebook