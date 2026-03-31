Prima categoria Colpo Alfonsine Fruges e Cotignola vedono la salvezza

Nel girone F di Prima categoria, l’Only Sport Alfonsine ha vinto 2-1 in trasferta contro il Savarna, con marcature di D’Amico, Morelli e Fancello. La partita ha visto anche l’esordio stagionale di D’Amico, che ha segnato il suo decimo gol. Le squadre di Fruges e Cotignola si sono avvicinate alla salvezza, mentre il Copparo ha concluso la sua stagione con la promozione archiviata.

Archiviata la promozione del Copparo, il girone F di Prima vive sulle sfide playoff. L’Only Sport Alfonsine espugna 2-1 Savarna (8’ pt Fancello (S), 10’ pt Morelli, 18’ pt D’Amico) nel big match di giornata: decisivo il decimo gol stagionale di Vincenzo D’Amico (foto). Gli alfonsinesi restano terzi assieme alla Stella Rossa che regola 1-0 (47’ pt Mascanzoni) il Bando in un altro scontro diretto. La sconfitta del Savarna – che resta quinto – e la contemporanea vittoria del Reno Molinella estromette, al momento, i ravennati dai playoff, visti gli 8 punti di distacco dai bolognesi. Ottime le vittorie esterne, che valgono praticamente la salvezza, per Frugesport e Cotignola, rispettivamente con Consandolo 1-2 (20’ pt Mazzoni (C), 5’ st Nadir, 39’ st Di Giuseppe) e Olimpia Quartesana 0-1 (14’ st Kouakou). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Colpo Alfonsine. Fruges e Cotignola vedono la salvezza Articoli correlati Prima categoria. Riflettori puntati su Fruges-Cotignola e Savio-Virtus FaenzaDerby in anticipo, domani, nel girone F di Prima Categoria, tra Frugesport e Cotignola, entrambe in zona sicurezza. Prima categoria. Anticipo con derby a Savarna. Cotignola e Fruges, sfide difficiliSabato con derby, nel girone F di Prima: il Savarna, quarto, ospita il Centro Erika. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Scheda squadra Alfonsine F.C. 1921; Prima categoria. Innocenti lancia la Stella Rossa. Alfonsine a forza tre. Prima Categoria. Alfonsine-Savarna, sfida d’alta quota. Faenza in trasfertaDoppio anticipo nel girone F di Prima Categoria: in programma domani (ore 14,30) al Brigata Cremona di Alfonsine il derby di alta quota tra l’Only Sport di Simone Bonazza (in foto) e il Savarna, ... ilrestodelcarlino.it