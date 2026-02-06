Prima categoria Riflettori puntati su Fruges-Cotignola e Savio-Virtus Faenza

Domani si gioca il derby di Prima Categoria tra Frugesport e Cotignola. Le due squadre si affrontano in anticipo, nel girone F, con entrambe che si trovano in zona tranquilla in classifica. La partita è molto attesa, e gli allenatori si preparano a schierare le formazioni migliori.

Derby in anticipo, domani, nel girone F di Prima Categoria, tra Frugesport e Cotignola, entrambe in zona sicurezza. Occhi puntati, domenica, sul big match tra l' Only Sport Alfonsine del tecnico Alberto Fiorentini (in foto) e il Bando: un'occasione playoff per i ravennati, con 29 punti a ridosso degli avversari al momento al quarto posto assieme al Savarna che ospita il pericolante Placci Bubano. Con 29 punti anche la Stella Rossa che deve approfittare dello scontro casalingo con l' Olimpia Quartesana, penultima. Nuova Codigorese e l'ostico Reno Molinella, secondo in classifica, avversari di turno per Real Fusignano e Centro Erika.

