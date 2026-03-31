Perché Selvaggia Lucarelli non si sposa più Dopo l’annuncio Fiorello interviene a modo suo

Nella settimana Santa, il talk show su Rai Radio2 ha dedicato spazio all'ironia, con Fiorello e Fabrizio Biggio che hanno commentato l'annuncio di Selvaggia Lucarelli riguardo al suo progetto di matrimonio. La discussione si è concentrata sul motivo per cui la giornalista non intenda più sposarsi, senza approfondire dettagli personali o motivazioni ufficiali. La trasmissione ha coinvolto anche scherzi e battute, mantenendo un tono leggero.

La Settimana Santa si apre all’insegna dell’ironia su La Pennicanza, lo show in onda su Rai Radio2 condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio. Come da tradizione, la trasmissione mescola attualità, satira e spettacolo, offrendo una lettura dissacrante dei fatti del momento. In apertura, lo showman siciliano ha preso di mira il mondo delle fiction televisive, soffermandosi su una delle serie più amate dal pubblico, e in seguito ha anche parlato di Selvaggia Lucarelli. Con il suo stile inconfondibile, Fiorello ha scherzato sul futuro della serie con protagonista Vanessa Scalera, lasciando spazio a un’interpretazione surreale: “La sesta stagione di Imma Tataranni non si farà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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