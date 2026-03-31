per capire come il caso epstein sia potuto accadere occorre prendere una pillola rossa

Il caso Epstein ha portato alla luce un vasto archivio di oltre 3,5 milioni di documenti relativi al finanziere coinvolto in attività illecite. Questi documenti sono stati resi accessibili attraverso un archivio online, evidenziando una quantità significativa di informazioni che collegherebbero Epstein a vari individui e reti. La pubblicazione di questi file ha suscitato interesse e attenzione su come si siano sviluppati i fatti e le eventuali connessioni nascoste.

Il caso Epstein e l’iceberg che nessuno vede. Dai 3,5 milioni di documenti sul finanziere pedofilo ( il catalogo è questo: jmail.world ) è emersa una rete di potere i cui protagonisti praticavano crimini sessuali su minori: delitti impuniti nonostante le denunce delle vittime e le inchieste giornalistiche. Per capire come sia potuto accadere occorre prendere una pillola rossa: l’inchiesta con cui la giornalista Whitney Webb, nel 2019, ricostruiva la rete potentona di cui Epstein era il galoppino. Questa rete condiziona da decenni la politica statunitense e israeliana tramite fondazioni, lobbismo, holding, contatti personali e ricatti sessuali: le sue attività illecite (politiche, militari e finanziarie) sono pressoché impermeabili alla giustizia tradizionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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E Files • Per capire il caso Epstein, fino in fondo

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