Pensioni di febbraio 2026 quando vengono pagate | il calendario di Poste Italiane e le novità sugli aumenti

Le pensioni di febbraio 2026 saranno pagate il 2 febbraio. Poste Italiane comincerà a versarle sui conti corrente e sugli sportelli degli uffici postali in quella data. Per chi riceve la pensione tramite Poste, non ci saranno variazioni: il pagamento avverrà lo stesso giorno. Restano da capire eventuali novità sugli aumenti, ma al momento la data rimane quella ufficiale.

Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente lunedì 2 febbraio 2026. Varrà la stessa per i titolari che si affidano a Poste Italiane. Vediamo a quanto aumentano esattamente gli aumenti che si percepiranno nel 2026 grazie alla rivalutazione. Pensioni di gennaio 2026, quando vengono pagate: il calendario di Poste Italiane e le novità in Manovra Le pensioni di gennaio 2026 saranno accreditate sui conti correnti lunedì 5 gennaio, mentre per chi riceve il pagamento tramite Poste Italiane la data di pagamento è prevista per sabato 3 gennaio. Pensioni di dicembre 2025, quando vengono pagate: il calendario di Poste Italiane e le novità in Manovra Pensioni Febbraio 2026: Doppio Aumento in Arrivo e Novità sul Cedolino Cedolino pensione febbraio 2026; Pagamenti INPS febbraio 2026: calendario completo e aggiornamenti previdenziali; Quando viene pagata la pensione di febbraio 2026?; Cedolino pensione di febbraio 2026, le informazioni utili. Pensione di febbraio 2026, le date dei pagamenti: il calendario degli accreditiLa pensione di febbraio 2026 presenta alcune particolarità che è importante conoscere, sia per quanto riguarda la data di pagamento sia per l'importo effettivamente erogato. Il mese di febbraio, infat ... Calendario Pensioni Febbraio 2026: pagamento in ritardo, aumenti Irpef e rivalutazioniIl pagamento delle pensioni di febbraio 2026 rappresenta un passaggio rilevante per milioni di pensionati, non solo per le date di accredito ma anche per gli effetti concreti sugli importi. Dopo un av ...

