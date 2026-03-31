Pedro Sánchez non ha introdotto il carcere per chi insulta l’Islam

Una fotografia del premier spagnolo accompagnata da una frase in inglese sta circolando sui social media, scatenando polemiche. La immagine non indica l’introduzione di nuove norme sul carcere per chi insulta l’Islam. Finora, non risultano provvedimenti legali o cambiamenti nelle leggi spagnole riguardo a questo tema. La diffusione della foto ha generato discussioni tra utenti online senza coinvolgimenti ufficiali.

Una foto del premier spagnolo Pedro Sánchez, accompagnata da una frase in inglese, corre sui social e alimenta polemiche. Secondo il testo condiviso, chiunque insulti il profeta Maometto rischierebbe cinque anni di carcere in Spagna. Ma le cose non stanno così. Per chi ha fretta. Non esiste alcuna dichiarazione di quel tipo riportata da Pedro Sánchez.. Nessuna nuova legge spagnola prevede 5 anni di carcere per chi insulta l’Islam.. Il codice penale punisce l’incitamento all’odio, non la blasfemia contro una singola religione.. Analisi. L’ immagine di Sánchez è accompagnata da una presunta citazione: «Chiunque insulti il profeta Maometto o la religione islamica sarà punito con una pena detentiva di cinque anni». 🔗 Leggi su Open.online

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