Donazione Lokar lo splendore della porcellana europea | visite guidate al Sartorio

Il museo Sartorio apre le porte alle visite guidate dedicate alla donazione Lokar, nota per la straordinaria porcellana europea. L’iniziativa, promossa dal Comune e CoopCulture, partirà sabato 28 febbraio e durerà tre settimane. I visitatori potranno ammirare da vicino le raffinate porcellane, spesso esposte in modo esclusivo. Le visite offriranno un’occasione unica per scoprire i dettagli di questa collezione preziosa. Le prenotazioni sono già aperte e si svolgeranno in gruppi limitati.

"Donazione Lokar, lo splendore della porcellana europea" è il titolo delle tre visite guidate organizzate al museo Sartorio dal Comune e CoopCulture, a partire da sabato 28 febbraio per tre sabati successivi. La Donazione Lokar, allestita nelle nuove Sale del Museo Sartorio è una delle raccolte più complete di porcellana italiana ed europea del Settecento. Donata al Comune di Trieste, la collezione Lokar riunisce oltre 550 pezzi provenienti da più di 80 manifatture europee, frutto di sessant'anni di appassionata ricerca e acquisizioni. Un patrimonio eccezionale per numero e qualità artistica dei manufatti, che documenta la produzione della porcellana a partire dal 1709 in Germania, attraversando tutto il XVIII secolo fino alla prima metà del XIX secolo.