Pasqua in Edenlandia Wonka Incontra il Cappellaio Matto

Da venerdì 3 aprile fino a Pasquetta, e durante tutti i weekend del mese, è in programma all’Edenlandia il festival “Wonka Incontra il Cappellaio Matto”. Si tratta del primo evento immersivo dedicato alle famiglie nel paese, che coinvolge visitatori di tutte le età con attività e ambientazioni speciali. L’iniziativa si svolge nell’intera area del parco e proseguirà per l’intero mese di aprile.

Da venerdì 3 a lunedì di Pasquetta ma anche in tutti i week end di aprile, arriva all'Edenlandia "Wonka Incontra il Cappellaio Matto", primo festival immersivo family d'Italia. Arriva in Edenlandia il primo festival immersivo family d'Italia con “Wonka Incontra il Cappellaio matto” un gioco narrativo dal vivo dove il visitatore non è spettatore ma è protagonista di una magica avventura. Da venerdì 3 a lunedì di Pasquetta ma anche in tutti i week end di aprile sedici attori professionisti interpreteranno Wonka e il Cappellaio Matto due personaggi da mondi opposti, uniti da una missione comune. Ogni giornata di festival si apre... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pasqua in Edenlandia, Wonka Incontra il Cappellaio Matto Articoli correlati Una uscita stradale da Cappellaio MattoLa trama a tutt’oggi irrisolta della viabilità fra Pesaro e Urbino, finora ma non si sa per quanto ancora i due storici capoluoghi della nostra... A San Donato Plaza caccia alle uova con Alice e il Cappellaio MattoSabato 28 marzo il San Donato Plaza invita famiglie e bambini a partecipare a una speciale caccia alle uova, insieme ad Alice e al Cappellaio Matto,...