Pasqua il menù furbo che si prepara in poco tempo

Per il pranzo di Pasqua, sono state illustrate alcune ricette semplici e veloci da preparare, dall'antipasto al dolce. Le proposte sono pensate per essere realizzate in anticipo, facilitando l'organizzazione del pasto senza perdere tempo in cucina il giorno stesso. Il testo fornisce indicazioni pratiche per mettere insieme un menù completo in breve tempo.

Articolo. Dall’antipasto al dolce, vi proponiamo alcune semplici ricette, preparabili in anticipo, per una Pasqua senza stress Al contrario del pranzo di Natale, che spesso ci consente di dedicare alcuni giorni ai preparativi, la festa di Pasqua arriva alla fine di una settimana lavorativa. E non solo. Quest’anno la Pasqua cade a una settimana dal cambio dell’ora (anche voi vi sentite più stanchi?) e a due settimane dall’equinozio di primavera (periodo che solitamente dedichiamo alle grandi pulizie di casa e al cambio armadi). Risultato? Pochissimo tempo per cucinare, e spesso anche poca energia e voglia di farlo. Ma la Pasqua non si può di certo rimandare, ed è per questo che oggi voglio suggerirvi un menù «zero sbatti» che vi farà comunque fare un figurone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Niente promesse grandiose, nessun impegno titanico. Solo concedermi un poco più di tempo per tutto il tempo che serveSono arrivata in ritardo all’esame di maturità, nemmeno affannata, perché non me ne ero resa conto.

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