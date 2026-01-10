A volte, le situazioni più semplici possono sorprendere. Questa storia racconta di un momento di imprevisto, quando il tempo e le aspettative si scontrano in modo inatteso. Un episodio che invita a riflettere sulla gestione degli imprevisti e sull’importanza di concedersi il tempo necessario, senza fretta né stress. Un esempio di come anche le piccole cose possano insegnare qualcosa sulla nostra percezione delle scadenze e delle priorità quotidiane.

S ono arrivata in ritardo all’esame di maturità, nemmeno affannata, perché non me ne ero resa conto. Mi ha gelato il presidente della commissione, sull’uscio: “Le pare una prova di maturità arrivare in ritardo oggi?”. Ero in ritardo all’esame di laurea della prima figlia: il professore spostò il suo esame per ultimo, non so se per punizione o per permettermi di assistere (ma non la penalizzò – uomo santo – col voto). Buoni propositi: come identificare e raggiungere i propri obiettivi X Leggi anche › Puntuali o ritardatari? Lo Zodiaco può influire sulla percezione del tempo Il dentista mi coglie sempre in metropolitana, “arrivo, sono quasi lì”, ma non sa che sono alla fermata di partenza, non a quella d’arrivo; “sono in ascensore, sto scendendo” è la mia scusa col taxi o con chi ha avuto la cattiva idea di passarmi a prendere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Niente promesse grandiose, nessun impegno titanico. Solo concedermi un poco più di tempo per tutto il tempo che serve

Proposito per l'anno nuovo: non dover più scrivere Arrivooo.

