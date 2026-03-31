Pasolini | a teatro il conflitto tra il poeta e il suo tempo

Lo spettacolo Pasolini. Sotto gli occhi di tutti, diretto da Valentina Cognatti, sarà rappresentato allo Spazio Diamante di Roma, nella Sala White, il 1° e 2 aprile 2026. La messa in scena affronta il conflitto tra il poeta e il suo tempo, offrendo una riflessione sui temi cari all’autore attraverso una rappresentazione teatrale.

Cosa: Lo spettacolo Pasolini. Sotto gli occhi di tutti, diretto da Valentina Cognatti.. Dove e Quando: Allo Spazio Diamante di Roma (Sala White), il 1 e 2 aprile 2026.. Perché: Un’opera pluripremiata che esplora l’anima dello scrittore attraverso il linguaggio del teatro fisico e un’innovativa scenografia sospesa.. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento di grande spessore intellettuale e artistico con il ritorno sulle scene di Pasolini. Sotto gli occhi di tutti. Prodotto dalla Margot Theatre Company, questo spettacolo non è una semplice biografia teatrale, ma un’immersione viscerale nella psiche e nella poetica di uno dei pensatori più scomodi e lucidi del Novecento italiano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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