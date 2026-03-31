Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Denim ‘Washed’: tra estetica vintage e durabilità. Il paradosso del prezzo e la questione dell’autenticità. La denominazione “Giacca ‘Washed Logo'” suggerisce un capo in denim, ma l’analisi visiva mostra chiaramente una giacca bomber nera in tessuto a maglia. Questa discrepanza è il primo campanello d’allarme: se il prodotto fosse autentico denim, il prezzo di 14€ sarebbe già basso per un brand streetwear come Palm Angels; se invece si tratta di una maglietta o di un tessuto sintetico leggero, il prezzo diventa sospetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palm Angels Giacca ‘Washed Logo’: Denim, prezzo e stile

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