Palm Angels Giacca ‘washed Logo’ | Test Pratico

Una giacca della collezione Palm Angels, modello ‘washed Logo’, è al centro di un test pratico che ne valuta le caratteristiche. L’articolo presenta dettagli sulla vestibilità e sulla qualità dei materiali, offrendo un’analisi diretta del prodotto. È presente anche una nota che informa sulla presenza di link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti.

La giacca Palm Angels 'Washed Logo' si distingue per l'adozione di un tessuto in cotone denim sottoposto a un trattamento di lavaggio industriale mirato. Questo processo non è solo estetico, ma funzionale: il trattamento "washed" rimuove la rigidità tipica del denim grezzo, conferendo al capo una morbidezza immediata che facilita l'indossabilità sin dal primo utilizzo.