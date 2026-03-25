Poco prima delle 15 di mercoledì 25 marzo a Neviano degli Arduini, un operaio è stato colpito da una pianta durante i lavori di taglio nel bosco. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente.

Momenti di paura poco prima delle ore 15 di mercoledì 25 marzo a Neviano degli Arduini, all'interno di un cantiere nel bosco, dove era in corso il taglio di alcune piante. Una di queste, secondo le prime informazioni, sarebbe caduta addosso ad un lavoratore. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza di Langhirano e l'elisoccorso di Pavullo. L'episodio si è verificato in strada Cà del Vento. L'operaio è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Paura a Neviano, operaio colpito da una pianta: grave in elisoccorso al Maggiore

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