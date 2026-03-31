Olimpiadi e Paralimpiadi in un unico evento la proposta di Fontana | Vorrei vedere sfilare tutti gli atleti insieme

Durante il Consiglio regionale del 31 marzo, il governatore della Lombardia ha proposto di unire le Olimpiadi e le Paralimpiadi in un unico evento, esprimendo il desiderio di vedere sfilare tutti gli atleti insieme. La proposta è stata avanzata in occasione di un intervento sul tema della recente edizione dei Giochi invernali. Nessuna decisione è stata ancora presa in merito.

Il governatore lancia la proposta mentre fa il punto sull'edizione Milano-Cortina 2026 da record per numero di presenze e di biglietti venduti Unire le Olimpiadi e le Paralimpiadi in un unico evento. È questa la proposta del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha parlato del tema facendo il punto sulla recente edizione dei Giochi invernali nel corso del Consiglio regionale di oggi, 31 marzo. Emerge, secondo Fontana, “la necessità di unire Paralimpiadi e Olimpiadi in un'unica manifestazione superando l'impostazione di eventi di rango diverso. È un dovere delle Istituzioni coinvolte garantirlo”. Il presidente ha... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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