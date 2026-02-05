La provocazione dei secessionisti sudtirolesi | Alle Olimpiadi i nostri atleti lascino il tricolore per sfilare sotto la propria bandiera

La secessione sudtirolese fa parlare di sé in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I movimenti indipendentisti chiedono che gli atleti della regione sfilino sotto la propria bandiera, invece di quella italiana, durante le cerimonie ufficiali. La proposta ha già scaldato gli animi e rischia di accendere nuovamente le tensioni tra le autorità e le forze politiche locali.

La galassia secessionista sudtirolese ha deciso di sfruttare la vetrina globale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La strategia della Süd-Tiroler Freiheit punta tutto sul tema del momento: lo sport. Il partito secessionista di Eva Klotz ha proposto che i campioni altoatesini possano lasciare finalmente il tricolore per sfilare e gareggiare sotto la propria bandiera. Secondo la nota, pubblicata sui social, gli atleti sudtirolesi otterrebbero successi, ma "costretti a farlo sotto bandiere straniere". Il post, che accompagna la nota, ritrae un atleta con vessillo bianco e rosso dell'Alto Adige.

