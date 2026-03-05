Pallacanestro Trieste | il duello con Reggio Emilia e il verdetto europeo contro Nymburk

La Pallacanestro Trieste si prepara a una serie di partite cruciali, tra cui il duello con Reggio Emilia e la sfida europea contro Nymburk. La squadra affronta queste gare in un momento chiave della stagione, con obiettivi importanti da raggiungere in campionato e in Europa. Le partite sono in programma nelle prossime settimane e determineranno l’andamento delle competizioni.

Nel contesto di una stagione impegnativa, la Pallacanestro Trieste si appresta a una finestra di gare decisiva. tra impegni in campionato e sfide europee, la squadra lavora per conservare equilibrio interno, rigidità difensiva e lucidità offensiva, elementi fondamentali per mantenere competitività in classifica e per inseguire obiettivi continentali. in quest’arco di giorni, la gestione dello stress, la coesione del gruppo e l’ottimizzazione delle risorse tecnico-tattiche assumono centralità, senza distogliere l’attenzione dai grandi appuntamenti alle porte. si avvicinano una trasferta importante e una serie di impegni europei che richiedono esecuzione precisa e concentrazione costante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Basket, La A1 e la Champions conquistate a Trieste devono restare qui: l'appello di Carlo Turchetto
Un pensiero affidato ai social, costruito con prudenza ma carico di preoccupazione per il futuro della Pallacanestro Trieste. Carlo Turchetto, coordinatore U30 di Trieste in Azione ed ex giocatore del

Scossone Trieste: Paul Matiasic verso il disimpegno? La risposta del club
Potrebbe esserci uno scossone in arrivo per la pallacanestro a Trieste. Questa mattina La Repubblica ed. Roma ha fatto il nome di Paul Matiasic, presidente della Pallacanestro Trieste, tra

