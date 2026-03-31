Obesità e ictus l’allarme di ALICe Italia | Il peso in eccesso moltiplica il rischio soprattutto tra i giovani

A.L.I.Ce. Italia Odv ha diffuso un avviso in occasione di Aprile Mese della Prevenzione, evidenziando che l’obesità può triplicare il rischio di ictus tra i giovani. La associazione sottolinea come il peso in eccesso sia un fattore di rischio crescente e invita alla consapevolezza su questo problema di salute pubblica.

A.L.I.Ce. Italia Odv lancia un appello in occasione di Aprile Mese della Prevenzione: l’obesità aumenta il rischio di ictus fino a tre volte nei giovani. ROMA – In occasione di Aprile Mese della Prevenzione dell’Ictus Cerebrale, A.L.I.Ce. Italia Odv accende i riflettori su un tema sempre più urgente: l’obesità come fattore di rischio modificabile per l’ictus. Un problema che non riguarda più soltanto gli adulti, ma che sta emergendo con forza anche nelle fasce più giovani della popolazione. L’associazione ricorda come l’aumento dell’indice di massa corporea (BMI) sia strettamente legato a un incremento del rischio di ictus ischemico. Le persone obese presentano una probabilità maggiore di sviluppare eventi cerebrovascolari, anche in assenza di altri fattori come ipertensione o diabete. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Obesità e ictus, l’allarme di A.L.I.Ce. Italia: “Il peso in eccesso moltiplica il rischio, soprattutto tra i giovani”

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