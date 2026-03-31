Nuovo ospedale Ausl | Non ci sono motivi per annullare il percorso

L’Azienda sanitaria locale ha commentato le recenti notizie riguardanti il progetto del nuovo ospedale di Piacenza, affermando che non ci sono motivi per interrompere il percorso di realizzazione. In una nota, l’organismo ha precisato di ritenere opportuno fornire alcuni chiarimenti sui passaggi già compiuti e sugli aspetti in discussione. La comunicazione si inserisce in un contesto di attenzione pubblica sul progetto.

Le precisazioni dell’Ausl sul percorso di partenariato pubblico-privato dopo le considerazioni del comitato “Salviamospedale” In relazione a quanto riportato da alcuni organi di informazione sul percorso per la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza, l’Azienda Usl ritiene opportuno fornire alcuni elementi di chiarimento. A poche ore di distanza dalla conferenza stampa del comitato “Salviamospedale”, arriva così una replica. «A seguito di un approfondimento tecnico-giuridico e acquisito il parere dei legali di supporto al Rup aziendale, la Direzione aziendale conferma che la procedura attualmente in corso non è viziata ab origine e può proseguire regolarmente». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Nuovo ospedale, Ausl: «Non ci sono motivi per annullare il percorso» Articoli correlati Cesari non ha dubbi: «Gol di Troilo da annullare! Ci sono due falli ai danni del Milan»Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere! Calciomercato Juventus: la verità... Futuro dell’ospedale: "Un nuovo percorso"UMBERTIDE – "Dopo anni in cui l’ospedale è stato depauperato di personale e servizi speriamo possa iniziare ora un nuovo percorso". Aggiornamenti e contenuti dedicati su Nuovo ospedale Temi più discussi: Il nuovo ospedale e quella prelazione incompatibile. E ora l'Ausl cosa fa?; Carpi, due nuovi refrattometri per l’Oculistica dell’Ospedale Ramazzini grazie alla donazione di BuonDomani Aps; Bufalini Due, qualcosa si muove: Gara d’appalto entro il 2026; Notizie - Usl Toscana Centro. Nuovo ospedale, Ausl: «Non ci sono motivi per annullare il percorso»In relazione a quanto riportato da alcuni organi di informazione sul percorso per la realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza, l’Azienda Usl ritiene opportuno fornire alcuni elementi di ... ilpiacenza.it Sanità nel Medio Campidano: la ASL presenta il piano strategico. Nasce la Cabina di Regia in Presidenza per le grandi opere e il nuovo ospedaleSanità nel Medio Campidano: la ASL presenta il piano strategico. Nasce la Cabina di Regia in Presidenza per le grandi opere e il nu ... sardegnareporter.it Aperto il nuovo ospedale di comunità dell’AST di Ascoli Piceno! Con 18 posti letto per il ricovero ordinario, nel complesso 'ex Luciani' si offre un ulteriore servizio sanitario ai cittadini: un modello innovativo di cura e assistenza, che risponde ai bisogni d facebook