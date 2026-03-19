Futuro dell’ospedale | Un nuovo percorso

Dopo anni di ridimensionamenti e tagli di personale, l’ospedale di Umbertide si prepara a un nuovo percorso di rinnovamento. La direzione ha annunciato che si stanno avviando interventi per ripristinare i servizi e rafforzare il personale sanitario. La speranza è che queste azioni portino a un miglioramento delle prestazioni e delle condizioni di lavoro.

UMBERTIDE – "Dopo anni in cui l’ospedale è stato depauperato di personale e servizi speriamo possa iniziare ora un nuovo percorso". Parole del Pd, soddisfatto dopo il consiglio comunale dedicato alla Sanità che ha aperto nuove prospettive per futuro. "Il Direttore della Usl Umbria 1 Emanuele Ciotti - dicono i Dem - ha dato la tempistica dei lavori a cominciare dal nuovo affidamento degli interventi previsti per l’ ospedale di comunità che partiranno ad aprile. Su ciò va ricordato come nel 2023 venne smantellata la RSA perché i lavori sarebbero iniziati a breve, ma si è dovuto aspettare un anno e mezzo. Nel 2023 e nel 2024 poi, durante l’estate, il pronto soccorso è stato chiuso a più riprese mentre il personale è stato ridotto all’osso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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