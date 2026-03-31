Nel 2026 si ricorda l’800º anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Per l’occasione, sarà emessa una moneta da 2 euro coniata appositamente per celebrare questo evento. La moneta commemorativa sarà disponibile presso le filiali delle poste e le strutture bancarie autorizzate, e si potrà acquistare a partire dalla data di emissione ufficiale.

Nel 2026 si celebra l’ 800º anniversario dalla morte di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Per l’occasione verrà emessa una moneta speciale commemorativa da 2 euro. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficializzato le modalità di acquisto per questa emissione numismatica. Si prevede la circolazione di più di 3 milioni di pezzi. Oltre alla circolazione ordinaria di monete da 2 euro, per collezionisti e appassionati l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha previsto diverse versioni speciali con finiture di pregio, ovvero la versione “Fior di Conio”, quella “Proof” e la versione “Reverse Proof”. Il termine ultimo per l’acquisto è fissato entro l’ottobre 2026, salvo precedente esaurimento delle scorte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuova moneta da 2 euro di San Francesco d’Assisi, quanto vale e come acquistarla

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