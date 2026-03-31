Un articolo pubblicato pochi minuti fa sul sito del quotidiano Marca riporta che Nicolas Fabián Gaitán, nato nel febbraio 1988 in Argentina, è stato uno dei giocatori più talentuosi a vestire la maglia della Benfica. Nel frattempo, si segnala una dichiarazione in cui si afferma di non sapere cosa sia successo all’Atlético Madrid, senza ulteriori dettagli o approfondimenti.

2026-03-31 06:53:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Nicolas Fabián Gaitán (febbraio 1988, San Martín, Argentina) è stato uno dei giocatori di maggior talento passati per la Benfica. Faceva parte della lunga serie di giocatori argentini che è passata per la squadra di Lisbona Saviola, Di’ Maria O Pablo Aimar. Attualmente vive lontano dal calcio professionistico, ma ha indossato di nuovo i pantaloncini per una partita amichevole tra i leggende della squadra portoghese e del Borussia Dortmund. In occasione di quel duello, l’ex giocatore ha servito MARCA per rivedere la sua carriera e le attuali notizie sul calcio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Non so cosa sia successo all’Atlético Madrid”

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