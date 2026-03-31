Nasce il gruppo consiliare di Futuro Nazionale a Pisa | Appoggio totale al Sindaco

In Consiglio Comunale a Pisa è stato ufficialmente costituito un nuovo gruppo consiliare chiamato 'Futuro Nazionale con Roberto Vannacci', abbreviato in 'FNV'. Il gruppo è formato da alcuni consiglieri e ha espresso il suo sostegno al Sindaco della città. La formazione avviene attraverso una delibera approvata dall'assemblea consiliare.

E' stato formalmente costituito in Consiglio Comunale a Pisa il gruppo denominato 'Futuro Nazionale con Roberto Vannacci', con acronimo 'FNV'. Lo comunicano i consiglieri Angelo Ciavarrella, Maria Grazia Bellomini e Raffaella Marchetti. Il gruppo "nasce per dare voce ai valori di sovranità, identità e tutela delle tradizioni locali, ispirandosi alla visione politica di Roberto Vannacci. Opererà con spirito costruttivo, ponendo al centro dell'azione consiliare l'ascolto dei cittadini, la sicurezza del territorio pisano, la difesa della famiglia naturale e della vita, la qualità del lavoro, l'adeguatezza... 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Consiglio comunale, Marchetti entra in Futuro Nazionale: "Nasce il gruppo consiliare del partito di Vannacci"L'annuncio del consigliere Ciavarrella: "Lunedì gli atti per la costituzione, Pisa primo capoluogo di provincia a vantare la presenza di un gruppo... Nasce "Progetto Civico", il nuovo gruppo consiliare a NoceraA Nocera Inferiore nasce un nuovo gruppo consiliare, "Progetto civico - Civiche in rete". Tutti gli aggiornamenti su Futuro Nazionale Temi più discussi: Consiglio comunale, Marchetti entra in Futuro Nazionale: Nasce il gruppo consiliare del partito di Vannacci; Consiglio comunale, Marchetti lascia Fdi e aderisce a Futuro Nazionale: 'Nasce il gruppo consiliare del partito di Vannacci'; La consigliera Marchetti aderisce a Futuro Nazionale; Anche Marchetti aderisce a Futuro Nazionale. A Vibo nasce Futuro Nazionale 322, il comitato ispirato a VannacciL’iniziativa, ispirata al progetto del generale Vannacci, sarà coordinata da Mino De Pinto e mira a promuovere partecipazione, sviluppo e atte ... zoom24.it Vibo, nasce il comitato del partito Futuro Nazionale del generale Vannacci: Mino De Pinto coordinatoreI promotori presentano la nuova realtà politica autorizzata dal coordinamento nazionale. Annunciati tavoli tematici, momenti di confronto aperto e un’iniziativa pubblica per spiegare programma e modal ... ilvibonese.it I tre esponenti di Futuro nazionale contrari a sostenere la maggioranza sul Dl bollette - facebook.com facebook Firenze il consigliere del Quartiere 1 Salvatore Sibilla (eletto con la Lega Salvini, poi passato a Futuro Nazionale, area Roberto Vannacci) si filma alla guida mentre ascolta “Giovinezza”, inno squadrista e poi del Partito Nazionale Fascista. #matrice [via Firenz x.com