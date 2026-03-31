Napoli caso Caliendo | ‘Dati inattendibili e sequenza da riscrivere’ la difesa dei medici scuote l’inchiesta

A Napoli, nel caso Caliendo, si discute sulla validità dei dati clinici utilizzati nelle analisi. La difesa dei medici ha contestato l’affidabilità delle cartelle cliniche, sostenendo che i dati siano inattendibili e che la sequenza temporale debba essere riscritta. La disputa riguarda aspetti tecnici e scientifici, coinvolgendo anche questioni legali.

“Cartella inattendibile”: lo scontro sui dati clinici. Non è solo una battaglia giudiziaria, ma anche scientifica. Nel caso della morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, la difesa dei medici coinvolti passa al contrattacco. Secondo gli avvocati del cardiochirurgo Guido Oppido, la documentazione clinica su cui si basa l’accusa presenterebbe elementi “inattendibili” e difficili da giustificare. Una presa di posizione netta, arrivata al termine di un interrogatorio preventivo durato oltre tre ore davanti al gip. Il nodo della sequenza temporale. Il punto centrale dello scontro riguarda la ricostruzione dei tempi dell’intervento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Napoli, caso Caliendo: ‘Dati inattendibili e sequenza da riscrivere’, la difesa dei medici scuote l’inchiesta Articoli correlati Morte di Domenico, la difesa di Oppido: “Espianto cominciato dopo arrivo del cuore, in cartella dati inattendibili”Il cardiochirurgo ascoltato per oltre tre ore dal gip; per gli avvocati Manes e Sorge avrebbe confutato tutte le accuse, dimostrando la correttezza... L’L’intelligenza artificiale accelera l’analisi dei dati medici accelera l’analisi dei dati mediciI ricercatori hanno voluto capire se l’intelligenza artificiale generativa fosse davvero in grado di affrontare set di dati medici complessi al pari... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Napoli caso Caliendo 'Dati... Temi più discussi: Bimbo Napoli, famiglia: da Monaldi silenzio su risarcimento. Ospedale: stiamo valutando; Caso Caliendo, scontro tra familiari e ospedale Monaldi su risarcimento da 3 milioni; La famiglia Caliendo accusa: Domenico già dimenticato dalla sanità; Domenico Caliendo, oggi dal gip la difesa dei chirurghi: Ci fu l’ok al trapianto. Morte Domenico Caliendo, medici indagati in procura | L’avvocato: Stupito che parlinoIl caso di Domenico Caliendo stamane a Storie Italiane con le parole dell'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi: cosa ha detto ... ilsussidiario.net Caso Caliendo, l’avvocato della famiglia: «L’Azienda ha violato la riservatezza»Napoli– Non accenna a placarsi lo scontro tra la famiglia di Domenico Caliendo e l’Azienda Ospedaliera dei Colli. Al centro della disputa, il delicato caso ... cronachedellacampania.it Il mio viaggio a Napoli - facebook.com facebook Finale a Napoli. #NoiSiamoVarese x.com