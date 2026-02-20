Un uomo di 34 anni di San Marzano di San Giuseppe è stato arrestato dopo aver minacciato e picchiato la compagna. La notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Manduria sono intervenuti nell'abitazione, chiamati dalle urla provenienti dall’interno. L'uomo aveva colpito ripetutamente la donna e l’aveva minacciata di ulteriori violenze. Durante l’intervento, i militari hanno trovato l’uomo ancora agitato e con evidenti segni di colluttazione. Ora si trova in cella, in attesa di ulteriori sviluppi del procedimento.

Tarantini Time Quotidiano Nella scorsa notte, a San Marzano di San Giuseppe, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria hanno arrestato un 34enne del posto, presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto della donna che, a seguito di una lite per futili motivi e dopo che l’uomo si era allontanato dall’abitazione per alcuni giorni, nella notte lo avrebbe visto fare rientro forzando la porta d’ingresso. Una volta all’interno, l’uomo avrebbe minacciato di morte la compagna, colpendola al volto con schiaffi e pugni, il tutto alla presenza dei figli minori.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Minacce e percosse alla compagna, arrestato 34enne

