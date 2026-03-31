Sabato 28 marzo, la chiesa di San Lorenzo a Montegufoni ha ospitato l’evento “Un Monte di Note per la Pace”, inserito nel progetto “La Parola ai Giovani: PACE”. La serata è stata caratterizzata da un’ampia partecipazione, con musicisti e pubblico che hanno condiviso un momento di emozione e talento. L’evento si è svolto in un’atmosfera intensa e significativa.

Una serata intensa, partecipata e carica di significato ha illuminato la Chiesa di San Lorenzo a Montegufoni sabato 28 marzo, in occasione dell’evento “Un Monte di Note per la Pace”, inserito nel progetto “La Parola ai Giovani: PACE”. Protagonista assoluta è stata la forza espressiva delle nuove generazioni, capaci di dare voce, con autenticità e profondità, ai temi della pace, della libertà e della responsabilità civile. Accanto alla solida e coinvolgente esecuzione della Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi”, diretta dal M° Massimo Annibali, ha brillato il talento del giovane sassofonista Giovanni Tancredi Tafani, che con il suo sax alto ha saputo conquistare il pubblico grazie a un suono intenso, elegante e maturo, distinguendosi per sensibilità interpretativa e presenza scenica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Montespertoli, emozione e talento per “Un monte di note per la pace”

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