Monroe Ride Solutions Announces Breakthrough in Passive Damper Valve Technology

Un’azienda nel settore automobilistico ha annunciato un progresso tecnologico riguardante una valvola passiva utilizzata nei sistemi di sospensione. La nuova valvola, denominata DCx, promette un miglior equilibrio tra comfort e maneggevolezza, riducendo significativamente i rumori, vibrazioni e fastidi acustici. L’innovazione è stata presentata ufficialmente a Northville, nello stato del Michigan.

- New Monroe DCx Valve Delivers Superior Balance in Comfort and Handling, Dramatic Reduction of NVH NORTHVILLE, Mich., March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco's Monroe Ride Solutions business, a premier global supplier of leading-edge suspension systems and components for light vehicles, commercial truck and off-road equipment and other applications, has announced a breakthrough in passive damper valve technology that delivers a superior balance of optimized driving comfort and highly responsive and precise handling performance. The new, proprietary Monroe DCx (Double Comfort eXperience) piston valve, now available in double-tube Monroe OE Solutions dampers, also enables vehicle manufacturers to dramatically reduce noise, vibration and harshness (NVH) in their latest models. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Monroe Ride Solutions Announces Breakthrough in Passive Damper Valve Technology Articoli correlati Spettacolo “Ride bene chi ride a Napoli” con Vincenzo De MicheleDomenica 15 febbraio 2026, il Teatro Stabile di Potenza ospiterà lo spettacolo “Ride bene chi ride a Napoli”, con Vincenzo De Michele e l’Ensemble... “Ride bene chi ride ultimo”: il romanzo di Simone Zani tra identità, pregiudizi e rivincita socialeC’è un’Italia lontana dai riflettori, fatta di paesi piccoli, sguardi che giudicano e voci che corrono più veloci dei fatti.