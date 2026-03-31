Vitali SpA ha firmato un accordo relativo a uno dei principali progetti di mobilità sostenibile in Lombardia, focalizzato sull’implementazione di un sistema di autobus a guida rapida elettrici a Bergamo. L’intervento riguarda lo sviluppo di infrastrutture e il potenziamento del servizio di trasporto pubblico cittadino, coinvolgendo diverse fasi di pianificazione e realizzazione.

C’è la firma di Vitali SpA su uno dei progetti più ambiziosi per la mobilità sostenibile in Lombardia. L’azienda di costruzioni con sede a Bonate Sotto, guidata dal presidente Massimo Vitali, è tra i principali attori nella realizzazione dell’ e-BRT Bergamo – Dalmine – Verdellino, il primo sistema regionale di Trasporto Rapido su Bus completamente elettrici. Un’infrastruttura strategica, lunga circa 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno e articolata in 36 fermate, destinata a collegare il Polo Intermodale della stazione di Bergamo con Dalmine e Verdellino. L’obiettivo è chiaro: alleggerire il traffico e offrire un’alternativa efficiente e sostenibile alla mobilità tradizionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mobilità elettrica, Vitali SpA accelera sull’e-BRT di Bergamo

Articoli correlati

Leggi anche: Frosinone prima in Italia per tasso di motorizzazione: Mastrangeli accelera su BRT e mobilità sostenibile

Una selezione di notizie su Mobilità elettrica Vitali SpA accelera...

Temi più discussi: Mobilità elettrica, Vitali SpA accelera sull’e-BRT di Bergamo | Libero Quotidiano.it; Mobilità elettrica Vitali SpA accelera sull’e-BRT di Bergamo; Energia. Dossi (H2IT): Via libera Ue a programma idrogeno rinnovabile consolida ruolo strategico Italia | Libero Quotidiano.it; Flotta Itabus viaggia con biocarburante diesel HVO di Enilive | Libero Quotidiano.it.

Mobilità elettrica, Vitali SpA accelera sull’e-BRT di BergamoL’azienda guidata da Massimo Vitali è tra i protagonisti del primo sistema regionale di bus rapidi elettrici: infrastrutture, innovazione e sostenibilità al centro di un progetto strategico per il ter ... panorama.it

Vitali Spa emette un Esg Bond da 20 milioni: sostegno da Unicredit e Crédit AgricoleUniCredit e Crédit Agricole Italia sottoscrivono integralmente e in misura paritetica un minibond Esg linked da 20 milioni di euro emesso dal Gruppo Vitali, a supporto del proprio piano di ... bergamonews.it

Da impianto inutilizzato a nuove opportunità per la città: la demolizione del vecchio termovalorizzatore di Bolzano eseguita da VITALI SPA Società Benefit restituisce spazio e sicurezza al territorio circostante. I lavori, commissionati dalla Provincia Autonoma di - facebook.com facebook