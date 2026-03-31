Milan | ufficiale l’arrivo di Costi

L’AC Milan ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Andrej Kostic, attaccante montenegrino proveniente dal Partizan Belgrado. La società rossonera ha comunicato la firma dell’accordo con il giocatore, senza fornire ulteriori dettagli sul trasferimento. Kostic si trasferisce in Italia dopo aver giocato in Serbia e in altre squadre europee.

L’AC Milan ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Andrej Kostic, talentuoso attaccante montenegrino del Partizan Belgrado. Il giocatore, nato nel 2007, si unirà ai rossoneri a partire dal 1° luglio 2026 con un contratto pluriennale. Si tratta di un’operazione in prospettiva: Kostic, considerato uno dei giovani più promettenti del panorama europeo, è stato acquistato a titolo definitivo per una base di circa 3-3,5 milioni di euro, con bonus legati a prestazioni che potrebbero portare il valore totale dell’affare fino a 8 milioni. Il Partizan ha ottenuto inoltre una percentuale su una futura rivendita. Il 19enne (188 cm di altezza) arriverà in Italia nei prossimi giorni per completare le visite mediche e formalizzare l’accordo. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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