Meteo Roma del 31-03-2026 ore 06 | 15
Alle prime ore del mattino di venerdì, le previsioni indicano condizioni di tempo stabile nel nord del paese. Non sono segnalate perturbazioni o cambiamenti significativi nelle aree monitorate. La giornata dovrebbe proseguire senza particolari variazioni meteorologiche nelle regioni settentrionali.
meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con al pomeriggio nuvolosità in aumento con precipitazioni lungo l'Arco Alpino e neve oltre 1000 1300 m in serata e nottata precipitazioni che persistono su Alpi Prealpi con Quota neve in progressivo calo quote collinari al centro al mattino tempo stabile con Cieli del tutto soleggiato il pomeriggio instabilità momento tra Lazio Abruzzo con neve dei 1500 m entrati nella notte nuvolosità in progressivo aumento con stazioni dei gelati aspart neve in Appennino inverter 1000 1300 metri al sud Al mattino cieli sereni o poco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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