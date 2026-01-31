Domani inizia con molte nuvole su tutta la città. Le temperature minime sono in calo, mentre le massime si mantengono stabili. Non si escludono deboli piogge nel pomeriggio, soprattutto in zone periferiche. La giornata si presenta grigia e umida, con un cielo coperto che potrebbe portare qualche temporale isolato.

meteo venerdì trovati all'ascolto poi le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 m tra la terra e la notte tornano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre i 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche in pente localmente a carattere di nubifragio da pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al centro sud e Massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 31-01-2026 ore 06:15

Approfondimenti su Roma Meteo

Il 6 gennaio 2026, a Roma, il tempo si presenta stabile al mattino con temperature in lieve calo, specie al Nord.

Le previsioni del meteo per Roma del 1° gennaio 2026 alle 06:15 indicano condizioni stabili e prevalentemente serene.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Meteo

Argomenti discussi: Previsioni meteo Roma e Lazio nei giorni della Merla: come sarà il tempo il 29, 30 e 31 gennaio; Meteo a Roma: allerta codice giallo per piogge e temporali; Meteo Roma: nubi sparse oggi e nel weekend; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate.

Previsioni meteo Roma e Lazio nei giorni della Merla: come sarà il tempo il 29, 30 e 31 gennaioI giorni della Merla a Roma e nel Lazio non rispetteranno la tradizione quest'anno: niente freddo ma temperature miti, con massime fino a 14 ... fanpage.it

Meteo Roma e Lazio: che tempo farà nei giorni della Merla? Scopri le sorprese del 29, 30 e 31 gennaio.Roma #Clima #GiorniDellaMerla Il freddo pungente che tradizionalmente accompagna i giorni della Merla sembra aver deciso di prendersi una vacanza. A Roma e nel Lazio, l’inverno ha cambiato programma e ... lacronacadiroma.it

“Il profumo della neve… si sente da lontano!” Buona notte e sogni nevosi #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #meteo #segnalazionimeteoromaeprovincia - facebook.com facebook

#Meteo Roma, torna il maltempo: picco martedì 3 e mercoledì 4 febbraio con pioggia intensa. Attesi 50 mm entro venerdì, Lorenzo Pasqualini . x.com