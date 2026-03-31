Il consigliere comunale Alessandro Russo ha sollevato preoccupazioni riguardo all’estensione dell’orario di lavoro per i dipendenti part time di Messina Social City, evidenziando che il finanziamento di questa misura avviene con fondi di incerta provenienza. Russo ha chiesto chiarimenti sui meccanismi di copertura economica e sulla possibilità che questa iniziativa possa mantenersi nel tempo senza rischi per i lavoratori.

Il consigliere comunale chiede garanzie sulla copertura delle ore aggiuntive per il personale part time. “Servono risorse stabili nel contratto di servizio, non finanziamenti extra” Il punto centrale riguarda proprio la natura delle risorse utilizzate. “Si apprende con preoccupazione – scrive il consigliere – che l’ampliamento orario, pur avendo carattere di stabilità, venga finanziato da risorse extrabilancio”. Una scelta che, secondo Russo, espone i lavoratori a possibili criticità future. Nel dettaglio, l’estensione delle ore non sarebbe coperta dagli stanziamenti ordinari previsti nel contratto di servizio tra Comune e azienda, ma da fondi esterni, legati a finanziamenti di altri enti come Governo nazionale, Regione o Unione Europea. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Messina Social City, Russo: “Estensione oraria finanziata con fondi incerti, rischio per i lavoratori”

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