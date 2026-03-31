A Trieste, il rapporto con il mondo religioso si manifesta attraverso numerosi luoghi di culto e movimenti di fede, con una presenza storica della religione cattolica e altre confessioni. La città ospita diverse chiese, cappelle e centri religiosi, che riflettono la varietà di pratiche e comunità. Inoltre, si osservano flussi di denaro e investimenti legati alle attività religiose, testimonianza di un legame duraturo tra il territorio e il settore spirituale.

La città è da sempre culla di un grande spiritualismo: negli ultimi mesi abbiamo indagato diversi aspetti che si intrecciano con la religione. Ecco cosa ne è emerso Il legame di Trieste con la religione cattolica ma non solo, e con tutto ciò che ne deriva, è sempre stato significativo. Negli ultimi mesi, con Dossier, abbiamo voluto approfondire diversi aspetti del tema, da quelli economici (con un'analisi dell'8 per Mille alla Chiesa Cattolica, ma anche con i possedimenti immobiliari), ai luoghi di culto fino anche alla descrizione di movimenti particolari e a come si sono insinuati nella società locale. Trieste è storicamente una città cosmopolita e multireligiosa, caratterizzata dalla pacifica convivenza di diverse confessioni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Mappa del potere religioso a Trieste: i soldi, i luoghi di culto e i movimenti di fede

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