Domani alle 14, il cantautore Manuel Pia sarà ospite di Punto Radio per presentare il suo nuovo singolo, intitolato

Pisa 31 marzo 2026 - Il cantautore Manuel Pia torna ospite di Punto Radio domani alle 14 per presentare al pubblico il nuovo singolo "I bambini delle fate". Sarà infatti ospite del programma "Cartoline digitali", condotto da Luca Doni e realizzato in collaborazione con Alex Galli. Il brano scritto, composto e interpretato da Manuel Pia segna il ritorno sulle scene musicali del cantante e musicista di origini sarde.La canzone da un punto di vista musicale esprime tutta la capacità composita di Manuel Pia, chitarrista apprezzatissimo, che da sempre si confronta con temi sociali forti e infatti il titolo del brano è anche il nome di un'associazione che si occupa prevalentemente di inclusione sociale e progetti legati all’autismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manuel Pia porta a Punto Radio la canzone sull'autismo

Articoli correlati

La Promessa anticipazioni 23 gennaio: Manuel rinuncia all’Italia, il figlio di Pia è sparitoEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel decide di restare a Palazzo e affrontare il passato, la scomparsa di Diego...

Porta Pia verso la riqualificazione per 400mila euro. La Giunta approva il documento di indirizzo alla progettazioneIl provvedimento consente di avviare le successive fasi progettuali e le procedure per l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di restituire piena...

Una raccolta di contenuti su Manuel Pia porta a Punto Radio la...

Temi più discussi: Manuel Pia: fuori il nuovo singolo I bambini delle fate; Manuel Agnelli: MTV ha contribuito a uccidere una generazione; Manuel Agnelli asfalta TonyPitony: Adatto a un villaggio turistico. La reazione (particolare) del cantante con la maschera; Manuel Scarpa nella classifica delle migliori colombe artigianali d’Italia.

La Promessa, spoiler dalla Spagna: Jana e Manuel fanno visita a Pia nel suo nascondiglioJana dirà a Manuel che Pia è viva nelle prossime puntate de La Promessa e con lui andrà a trovarla nella grotta in cui si nasconde. Le anticipazioni rivelano che Manuel sarà felice di rivedere Pia, ma ... it.blastingnews.com

La Promessa trame 3a stagione, Jana confessa a Manuel: 'Pia non è morta'Nelle puntate in onda attualmente in Spagna, Pia non sta trascorrendo un bel momento. Per evitare che Gregorio rientri con prepotenza nella sua vita, ha preferito fingersi morta. Con l'aiuto di Jana ... it.blastingnews.com

Le pagine di www.radiocoop.it si occupano quotidianamente di #NuovaMusicaItaliana. Presentiamo oggi gli album "Silent Search Of Spring " degli ELLE Band e "Here Come The Stars" dei The Revangels oltre ai video " I bambini delle fate" di Manuel Pia, "Tut - facebook.com facebook