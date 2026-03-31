Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti | l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari

L’attaccante non si è presentato agli allenamenti programmati e si trova ancora in Belgio. La sua assenza ha suscitato varie ipotesi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La situazione riguarda il club e il giocatore, senza ulteriori dettagli ufficiali disponibili al momento. La squadra riprenderà le attività senza di lui, mentre si attendono aggiornamenti sulle prossime decisioni.

Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il futuro! Dalla volontà di rinnovare alle big alla finestra: cosa filtra Lazio, infortunio alle spalle per Basic: rientro in gruppo e clamorosa ipotesi di rinnovo. Come cambia il futuro del croato Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime Thuram Inter, la Francia per ritrovare il gol e il sorriso: ora punta a riprendersi il suo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Articoli correlati Napoli, Conte spiazza tutti: decisione singolare alla ripresa degli allenamentiColpo di scena in casa Napoli dopo la vittoria sul campo del Cagliari: ecco le ultime da Castel Volturno. Leggi anche: U.S. Avellino, ripresa degli allenamenti: il programma Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Lukaku dove sei? Il Napoli lo aspettava, Big Rom non si è presentato agli allenamenti; Lukaku-Napoli, il belga non torna a Castel Volturno come concordato; Lukaku resta in Belgio, linea dura del Napoli: rischia di restare fuori rosa sino a fine stagione; Napoli, Lukaku non rientra a Castel Volturno e resta in Belgio: club irritato dalla scelta del giocatore. Lukaku, il caso in casa Napoli continua: alla ripresa degli allenamenti di oggi il belga è ancora in patria. Le ultimeLukaku, il caso in casa Napoli continua: alla ripresa degli allenamenti di oggi il belga è ancora in patria. Le ultime ... calcionews24.com Il ct del Belgio: "Si è deciso di non operarlo dopo l'infortunio. E' importante che torni in perfetta forma per la Nazionale e il Napoli". https://www.ilnapolista.it/2026/03/garcia-lukaku/ facebook Al momento il ritorno di Romelu #Lukaku domani a #Napoli non sembra in programma. L’attaccante è orientato a proseguire le cure (un’infiammazione e la presenza di liquido nel flessore dell’anca, vicino al tessuto cicatriziale) in Belgio questa settimana. Big x.com